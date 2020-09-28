США собираются закрыть посольство в Багдаде

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила руководство Ирака о готовности закрыть свое посольство в стране. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal. На этот шаг США пойдут, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, сообщили газете американские чиновники.

По словам собеседников газеты, госсекретарь США Майк Помпео ранее уведомил об этом во время телефонного разговора иракского президента Бархама Салеха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми.

Вашингтон уже предупредил, что начал готовиться к тому, чтобы закрыть посольство в течение нескольких месяцев, рассказали собеседники издания среди иракских чиновников. В планах США — оставить консульство в Эрбиле.

Трамп 10 сентября подтвердил планы по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана. «В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до 4 тыс. за очень короткое время. Так же и в Ираке — мы скоро снизим число до 2 тыс. солдат», — сказал тогда Трамп.

Трамп ранее заявлял о намерении сократить количество вооруженных сил, задействованных на Ближнем Востоке. В начале августа он указал, что к ноябрю численность американского контингента в Афганистане сократится с 8 тыс. до 4–5 тыс. человек. В конце августа президент добавил, что США планируют сократить количество своих вооруженных сил в Ираке.

«Зеленая зона» — название района в центре Багдада, где расположены иностранные и правительственные объекты, включая и посольство США. Название появилось в 2003 году в связи с оккупацией Ирака войсками международной коалиции. Официально район называется международной зоной. «Зеленая зона» регулярно подвергается обстрелам. 29 августа вблизи дипломатического представительства США упало четыре ракеты, тогда никто не пострадал.