Макрон собирается завтра встретиться с Тихановской

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской 29 сентября в ходе своего визита в Литву. Об этом в понедельник сообщило агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на администрацию французского лидера.
По данным агентства, президент Франции проведет встречу с Тихановской в Вильнюсе утром во вторник.
Ранее в понедельник представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что президент Макрон, который посетит с визитом Литву и Латвию 28-29 сентября, готов встретиться с Тихановской в Вильнюсе, если она об этом попросит.
На прошлой неделе в интервью газете Le Figaro Тихановская выразила пожелание, «чтобы Франция инициировала диалог и сыграла роль посредника в урегулировании ситуации в Беларуси».
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