Следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста Шеремета

Следователи, которые вели дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, не смогли установить заказчиков и организаторов преступления. Об этом говорится в обвинительном акте, который в понедельник в Шевченковском районном суде столицы зачитал прокурор.

«Для совершения такого преступления требовалось значительное количество исполнителей, поэтому не установленные в настоящее время следствием лица начали поиск соучастников для совершения преступления», — сказал представитель обвинения. Он добавил, что находящиеся под следствием Юрий Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь согласились на участие «по личным мотивам» с целью дестабилизации ситуации в стране.

«Выбор Шеремета как объекта преступного посягательства среди прочего был связан с его известностью, а убийством именно такого лица можно было достичь значительно более серьезных последствий преступного умысла», — говорится в обвинительном акте.

В свою очередь каждый из обвиняемых в суде заявил, что вину не признает, а также не понимает выдвинутых обвинений.

Кроме того, суд на слушаниях в понедельник продлил арест Антоненко.

Павел Шеремет был убит в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей.