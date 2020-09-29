Россияне считают достаточно для нормальной жизни зарплату от 600 долларов

Многим россиянам для нормальной жизни достаточно зарабатывать от 50 тыс. руб. (630 долл.) в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, передает «РИА Новости».

Исследование проводилось с 24 по 28 сентября. В опросе приняли участие 1600 человек.

Респондентам задали вопрос, сколько им нужно зарабатывать денег, чтобы нормально жить. Большинство (31,2%) заявили, что для этой цели им хватит 50–70 тыс. руб. в месяц.

Для 25% респондентов важно иметь сумму в 70–100 тыс. руб., чуть меньше четверти россиян (22,6%) считают, что им достаточно 35–50 тыс. руб. в месяц, 5,4% работающих людей заявили, что их устроили бы 20–35 тыс. руб. Только 0,5% респондентов отметили, что для нормальной жизни им хватит 20 тыс. руб. или меньше.

В исследовании отмечается, что самые большие финансовые запросы у жителей Москвы и Подмосковья. Более трети респондентов (34,8%) заявили, что для нормальной жизни нужно более 100 тыс. руб. в месяц, 33,2% россиян упомянули 70–100 тыс. руб.

При этом большинство респондентов из всех регионов (90,9%) заявили, что их реальный доход не соответствует желаемому. А 48,5% отметили, что это несоответствие существенно.