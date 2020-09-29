Коронавирус обнаружили у главы партии «Голос»

Глава партии «Голос» Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус. Об этом народный депутат написала на своей странице в Фейсбук.

«Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы — похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера», — рассказала Рудик.

Все представители «Голоса», с которыми контактировала глава партии накануне, уже сдали тест на коронавирус.

Сама Рудик отметила, что обидно болеть сейчас, в разгар предвыборной кампании, однако она уже привыкла к дистанционной работе.

Напомним, ранее болезнь перенесла лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.