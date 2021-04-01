Рудык заявила, что с «Голосом» вели переговоры о коалиции

Глава партии «Голос» Кира Рудык рассказала, что сегодня переговоры о коалиции с партией не ведутся. Хотя раньше такие разговоры были.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
На вопрос журналиста о том, корректно ли будет сказать, что переговоры о коалиции с «Голосом» пока не ведутся, она ответила: «Да, корректно».
В прошлый раз, по ее словам, был разговор о коалиции после изгнания нардепа Александра Дубинского из фракции «Слуга народа».
«Логично, что ты должен страховаться. Но мы были бы неудобным коалициантом. Потому что наша позиция неизменна: хорошие вещи мы будем поддерживать, нам не надо для этого идти в коалицию. Если же плохие — не будем поддерживать ни в оппозиции, ни в коалиции», — отметила она.
Также Кира Рудик сообщила, что конфликт в парламентской фракции партия «Голос» планирует решить во время партийного слушания. До этого в партии хотят дождаться заключения контрольно-ревизионной комиссии по ситуации.
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