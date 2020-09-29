ЦИК позволила баллотироваться действующему мэру Умани Цебрию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела жалобу Черкасской областной организации политической партии «Пропозиция» с просьбой отменить постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрия.

«Субъект обращения просил, в частности, признать противоправной бездеятельность Уманской городской территориальной избирательной комиссии по несообщению о выявленных недостатках в представленных в эту избирательную комиссию документах для регистрации кандидата на должность Уманского городского головы Цебрия А.В., выдвинутого указанной местной организацией политической партии. А также — в связи с этим отменить постановление указанной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность Уманского городского головы Цебрия А.В.», — сообщает пресс-служба ЦИК.

По итогам рассмотрения жалобы, а также объяснений членов Уманской городской ТИК, ЦИК определила, что теризбирком опроверг утверждение о бездеятельности. В связи с этим в удовлетворении этой части жалобы было отказано.

В то же время, было установлено, что нарушения, на основании которых теризбирком отказал Цебрию в регистрации, фактически являются неточностями в поданных документах, не являются препятствием для понимания содержания изложенных в них данных, а потому могут быть устранены в порядке, определенном Избирательным кодексом Украины.

«Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы. Поэтому Комиссия отменила постановление Уманской городской ТИК от 25 сентября 2020 года «Об отказе в регистрации кандидата на должность Уманского городского головы Уманского района Черкасской области Цебрия Александра Владимировича, 04.06.1974 года рождения, выдвинутого Черкасской областной организации политической партии „Пропозиция“ на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года», — указывается в сообщении.

Кроме того, Уманская городская ТИК обязуется до 21:00 30 сентября 2020 года повторно рассмотреть документы, поданные для регистрации кандидата Александра Цебрия, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины и с учетом постановления ЦИК, и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении.

Как сообщалось, 26 сентября действующий городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его как кандидата на пост мэра. В то же время, ТИК зарегистрировала кандидатами на пост мэра Умани двух тезок нынешнего городского головы. Причем имена и фамилии они сменили в июне и июле этого года.