На пост мэра Одессы зарегистрирован тезка Саакашвили

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост городского головы Одессы Михеила Владимировича Саакашвили от Одесской городской организации партии «Блок Михеила Саакашвили».
«Зарегистрировать кандидата на должность одесского городского головы ... выдвинутого Одесской городской организацией партии „Блок Михеила Саакашвили“ Саакашвили Михеила Владимировича, родился 08.08.1990 года, ... беспартийный, проживает в городе Киев», — говорится в постановлении Одесского горизбиркома от 29 сентября.
В свою очередь, экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что это кандидат от фейковой партии.
«Наша партия „Движение новых сил Михаила Саакашвили“ на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А „Блок Михаила Саакашвили“ — абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!», — написал он на странице в Facebook.
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