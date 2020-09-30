Аваков и Геращенко отправились в Милан для поддержки Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко отправились в Милан для поддержки бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
«В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить привлекать ли материалы украинской стороны к делу! Ожидаем справедливое решение», — написал Аваков на странице в Твиттере в среду, прикрепив соответствующее фото.
В свою очередь Геращенко в своем аккаунте в Твиттер добавил, что Украина должна бороться за каждого своего защитника«. «И мы делаем это вместе!», — написал он.
Как сообщалось, в июле 2019 года Маркив был приговорен судом первой инстанции, судом Павии (Италия) к 24 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, погибшего в мае 2014 года на Донбассе в начале российской агрессии против Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.
24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили приговор Маркиву.
Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли.
24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива.
29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.
Адвокаты Маркива заявили ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли, сообщил замглавы МВД Геращенко.
Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.
Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании 1 октября.
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