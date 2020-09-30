Минэкономики собирается разрешить экспорт купажей коньяков из Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в среду обнародовало проект приказа «О внесении изменений в Правила производства коньяков Украины», которым планирует предоставить производителям право экспорта купажей коньяков Украины на другие предприятия для их дальнейшего разлива.

Согласно документу, обнародованному на сайте министерства, проектом приказа также предлагается разрешить производителям самостоятельно определять срок перегонки коньячных виноматериалов без ограничения до 1 апреля или до 1 июля, следующего за урожаем винограда года, при условии надлежащего качества их хранения.

В пояснительной записке к документу говорится, что уменьшение государственного регулирования процесса производства коньячных виноматериалов позволит субъекту хозяйствования определять срок их перегонки без его ограничения при условии надлежащего качества их хранения.

«Также увеличится объем производства коньяков Украины за счет их экспорта, объем финансовых поступлений в государственный и местные бюджеты, и как следствие это будет значительным стимулом для привлечения инвестиций в закладки отечественных виноградников», — сказано в документе.

В анализе регуляторного влияния проекта приказа отмечается, что в Украине 14 производителей коньяков, из них три крупных — более 1 млн дал мощности производства (22% рынка), 11 средних — от 0,01 млн до 1 млн дал (78% рынка).