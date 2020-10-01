В случае выборов в Раду проходят только 4 партии

Лишь четыре партии преодолели бы 5-процентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование состоялось в конце сентября — начале октября, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Социс.
Так, отвечая на вопрос «За какую партию Вы бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье?», 17,2% опрошенных сказали, что проголосовали бы за партию «Слуга народа», 13,6% — за «Европейскую солидарность», 10,6% — за «Оппозиционную платформу — За жизнь», а 6,2% — за «Батькивщину».
Партия «Сила и честь» получила бы 3,4% голосов; ВО «Свобода» — 2,7%; «За майбутне» — 2,6%; «Голос» — 2,5%; «Партия Шария» — 2,4%; Радикальная партия Олега Ляшко — 1,9%. Остальные политсилы имеют поддержку 1,5 и менее процентов голосов.
При этом заявили, что не принимали бы участия в голосовании 12,1% респондентов, а еще 14,2% опрошенных либо отказались отвечать на вопрос, либо затруднились с ответом.
Социологи добавляют, что при имитации выборов в Верховную Раду (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), были получены следующие результаты: «Слуга народа» получила бы 23,3% голосов; «Евросолидарность» — 18,4%; «ОПЗЖ» — 8,3%.
«Сила и честь» получила бы 4,5% голосов избирателей; «Свобода» — 3,6%; «За майбутне» — 3,5%; «Голос» и «Партия Шария» — по 3,3%; Радикальная партия — 2,6%.
Исследование проводилось 18-28 сентября 2020г; Метод сбора первичной социологической информации — телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов; Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет; Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/-2,2%.
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