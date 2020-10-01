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Новые пленки Гео Лероса – продолжение сценических постановок, - политолог

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Новые пленки Гео Лероса – продолжение сценических постановок, - политолог

Обнародованные новые пленки скандального народного депутата Гео Лероса с записями разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого являются попыткой прочно закрепится в одном ряду с Андреем Деркачем и Давидом Жванией как более авторитетными политиками сливающими компромат. Такое мнение в социальных сетях высказал политолог Павел Рудяков.

«Пленки Андрея Деркача и Давида Жвании не дают покоя Гео Леросу, он метит как минимум в один ряд с этими разоблачителями», — уверен Рудяков.

Также Павел Рудяков считает, что пленки якобы разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого являются продолжением предыдущих сценических постановок Гео Лероса, которые не получили ожидаемого резонанса: «Предыдущие его сценические постановки — записи о продаже должностей братом Андрея Ермака и скандал с „вагнеровцами“ не сработали, а драматический жанр требует развития сюжета».

Политический аналитик Андрей Золотарев, в свою очередь, заявил, что новыми пленками Гео Лерос пытается напомнить о себе обществу, которое стало его забывать: «Когда политик превращается в „неуловимого Джо“, что он первым делом делает? Нетрудно догадаться заявляет о том, что на него готовится покушение и его жизнь под угрозой. И в нашем случае Гео Лероса как депутата уже стали забывать. Его мегаскандальные записи оказались пустышкой. Вот и пришло время о себе напомнить».

В то же время Золотарев подметил связку Гео Лероса и Вадима Столара. Как только у Столара появляются проблемы с правоохранительными органами, так сразу появляется Гео Лерос с громкими заявлениями. «И да есть еще один небезинтересный нюанс. Бывают же такие совпадения, явление Лероса народу совпало с обысками в офисе Вадима Столара, которого злые языки называли „ночным мэром“ Киева. Активизация нашего муралиста имеет свойство совпадать с проблемами Столара в коммуникации с правоохранителями», — сообщил Золотарев.

На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко.

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29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании «bUd development», которая принадлежит многолетнему «смотрящему» за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

Вадим Столар, Гео Лерос
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