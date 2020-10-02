В Украине опять антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 4 633, при этом выздоровевших – 2 148, 68 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 1 октября, сообщалось о максимальном показателе заболевания Covid-19 – 4 069 случаях, 30 сентября зафиксировано 4 027 заболевших, 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября - о 3 130.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 217 661 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 261 человек, выздоровели - 96 591.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 116 809 человек, что на 2 417 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (460) и Киеве (447).
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