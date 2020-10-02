Трамп не стал передавать полномочия Пенсу из-за заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп не передает временно никакие свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу в связи с тем, что заразился новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу СМИ заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Вице-президент Майкл Пенс в своем Twitter пожелал президенту и его супруге скорейшего выздоровления. «Я и Карен (супруга Пенса — Ред.) передаем нашим дорогим друзьям, президенту Трампу и первой леди Меланье Трамп, что любим их и молимся за них. Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся за их полное и быстрое выздоровление. Храни вас Господь, президент Трамп и наша замечательная первая леди Меланья», — написал он.

О выявлении у Трампа COVID-19 стало известно ранее от самого американского лидера. Запись соответствующего содержания он разместил в ночь с четверга на пятницу по времени восточного побережья США в своем Twitter.