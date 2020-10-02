Клип Айлиш на песню из фильма о Бонде менее чем за сутки набрал 4 млн просмотров

Певица Билли Айлиш опубликовала клип на трек No Time To Die на своем YouTube-канале 1 октября. За 16 часов он набрал более 4 млн просмотров и почти 800 тыс. лайков. В клипе кадры с певицей перемежаются с кадрами фильма, не показанными в трейлерах. Например, можно догадаться, как развивается любовная линия Бонда в исполнении Дэниела Крейга с Мадлен Суонн в исполнении Леи Сейду.
О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Билли стала самой молодой исполнительницей за всю историю бондианы. Ранее заглавные песни к фильмам о приключениях агента 007 исполняли, например, Пол Маккартни, Адель и Мадонна.
«Не время умирать» — 25-й фильм о Джеймсе Бонде. В нем главный герой вешает костюм спецагента на гвоздь и наслаждается размеренной жизнью на Ямайке, пока старый друг из ЦРУ Феликс Лейтер не прибывает на остров с просьбой о помощи.
В прокат картина выйдет в ноябре.
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