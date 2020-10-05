Критикой Шкарлета занимаются исключительно «соросята», желающие вернуть себя влияние в МОН, - Золотарьов

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет с первого дня своего назначения стал объектом постоянных информационных атак и дискредитации, которые не имеют ничего общего с качеством его работы, а являются лишь попыткой так называемых «соросят» добиться реванша и вернуть себе влияние на МОН. Такое мнение по поводу пикетов и требований, которые периодически звучат в адрес КМУ от разнообразных активистов об отставке Шкарлета, озвучил политолог Андрей Золотарев.
«Конечно, в любые времена и у любого министра можно найти, за что его критиковать. Но относительно Шкарлета есть определенная ангажированность и предвзятость в его критике. Дело в том, что „соросята“ считали МОН своей „собственностью“. И вот когда зашел человек со стороны, они это восприняли как вызов. С самого начала началась мощная и активная кампания по дискредитации господина Шкарлета, хотя ничего экстраординарного он и не сделал. Основа этой критики — намерения „соросят“ взять реванш», — считает эксперт и добавляет, что в условиях поддержки Шкарлета президентом, подвинуть министра вряд ли кому-то удастся.
По словам Золотарева, Шкарлет не аффилирован с так называемыми грантоедскими кругами, и именно поэтому они же его и критикуют.
«Повод для критики всегда найдется. Но основой для этой критики является не качество работы министра, а попытки его вытолкнуть как человека, который по мнению „соросят“, якобы не должен там быть. Они считают, что кто-то должен там быть из их круга», — добавил политолог.
Напомним, на днях возле КМУ вновь проходил пикет. Различные активисты требовали отставки и. о.министра Шкарлета. В роли аргументов звучали лозунги типа «этот министр поломался, давайте нам нового».
Также напомним, что с аналогичным противостоянием со стороны так называемых «соросят» в свое время столкнулся и министр здравоохранения Максим Степанов. Его отставки требовали на разных пикетах касающихся отмены реформ Ульяны Супрун.
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