В рамках саммита Украина и ЕС подпишут три соглашения

В рамках саммита Украина-ЕС, который пройдет в Брюсселе 6 октября, Киев и Брюссель подпишут три соглашения на сумму 60 млн евро. Такой анонс накануне саммита сделал высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, по его словам, будет подписано соглашение в отношении поддержка ЕС устойчивости региона на сумму 30 млн, соглашение в сфере возможностей гражданского общества в Украине на 20 млн и соглашение в рамках климатического пакета, направленное на развитие устойчивой экономики на сумму 10 млн.
«Это — соглашения, которые мы подпишем, и мы хотим работать теснее с Украиной над многими другими вещами», — добавил чиновник.
Он также анонсировал, что в ходе саммита стороны будут обсуждать три вопроса: «пандемию коронавируса, выполнение Соглашения об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли и процесс реформ, и ситуацию на Востоке с выполнением Минских соглашений».
«В центре — обсуждение реформ. В этом отношении Украина достигла значительного прогресса, но важно, чтобы это продолжалось, не взирая на внутренние вызовы», — подчеркнул европеец.
Также лидеры будут обсуждать макроэкономическую стабильность Украины, выполнение международных обязательств и необходимость независимости НБУ.
«Мы ожидаем, что лидеры подтвердят свои обязательства усиливать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины на основе действующего соглашения», — добавил он.
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