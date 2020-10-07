Войти
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
евроинтеграция
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера
решение
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн

168
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн

Во время Саммита Украина—ЕС в Брюсселе достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина за последний год достигла больших успехов в имплементации Соглашения об ассоциации. Так вчера во время 22-го Саммита Украина — ЕС отметил президент Европейского совета Шарль Мишель. При участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства в Брюсселе были достигнуты новые договоренности и подписаны важные соглашения на общую сумму €390 млн», — написал Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, среди них три соглашения с Европейским союзом, и именно: на €10 млн в рамках соглашения «Климатический пакет для стабильной экономики в Украине», которые будут направлены на различные мероприятия по развитию ресурсно эффективной, чистой и конкурентоспособной экономики, в частности путем поддержки энергоэффективности местного малого и среднего бизнеса, поддержки местных общин и создании совместного ресурсного центра по климатическим инновациям между Украиной и ЕС.

Также на €30 млн, которые предусмотрены соглашением «Программа ЕС «Крепкие регионы», пойдут на помощь восточным областям Украины для преодоления негативных последствий пандемии и российской агрессии, и на €20 млн, которое будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком, а именно: на €300 млн в рамках соглашения о финансировании проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине», которые будут привлечены для реализации мероприятий, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине.

Также €30 млн займа, предусмотренные гарантийным соглашением «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация „Укрпошты“)» пойдут на закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом и на внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов.

Читайте также: В Украине новый антирекорд по числу заболевших Covid-19

«Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и „промышленный безвиз“, и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению», — добавил Шмыгаль.

саммит Украина- ЕС, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 октября 2020
Вторник, 6 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ВВП и борцах за народное счастье

Зацикленность мейнстримных экономистов на росте ВВП и выводе из этого оценки уровня жизни достигла истерических высот. Зададимся вопросом: рост ВВП на 5% – это хорошо или плохо? Несмотря на первый позыв интуиции, однозначный вывод сделать невозможно. Допустим ВВП вырос на 5%, но население увеличилось на 10%. Теперь интуиция правильно подсказывает, что несмотря на рост ВВП, жизнь среднего гражданина лучше не стала. Она даже не осталась на прежнем уровне, а очень сильно ухудшилась.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016