На Луганщине потушили 7 из 10 очагов пожаров

На Луганщине по состоянию на 18 часов 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности ликвидированы 7 и еще 2 — локализованы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели принимают меры по локализации очага пожара на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, где огнем пройдено свыше 1,4 тыс. га лесных насаждений.