В Херсоне при пожаре в квартире погибли 2 человека

В Херсоне ночью 31 августа произошел пожар в одной из квартир жилого дома на проспекте Строителей, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, вчера около 23:30 спасатели получили сообщение о возгорании в одной из квартир на 5-м этаже жилого дома. Пожарные установили, что огонь возник в двухкомнатной квартире и может распространиться на другие помещения. Из подъезда дома были эвакуированы 12 человек.
Отмечается, что из горящей квартиры спасатели спасли женщину, хозяйку квартиры, которая с ожогами различной степени была сразу же госпитализирована. Также в одной из комнат были обнаружении тела двух людей - сына и сожителя пострадавшей.
Пожар на площади 40 квадратных метров был ликвидирован около 01:45. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
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