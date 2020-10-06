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Трамп чувствует себя хорошо и уже призывает не бояться COVID-19
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Трамп чувствует себя хорошо и уже призывает не бояться COVID-19

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Трамп чувствует себя хорошо и уже призывает не бояться COVID-19

Президент США Дональд Трамп, выписавшийся из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где его лечили от COVID-19, заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал народ США не бояться коронавируса.

«Мы возвращаемся. Мы возвращаемся к работе. ...Я знаю, что есть риск, есть опасность. ...Теперь мне лучше. Может быть, у меня иммунитет?» — заявил Трамп в видеообращении в своем твиттере.

«Я так много узнал о коронавирусе. И одно можно сказать наверняка. Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь этого. Мы должны победить его. У нас есть лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все они разработаны недавно», — отметил президент США.

Американский лидер также подчеркнул, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Высказывания президента послужили дополнением к твиту, который был опубликован в понедельник перед выпиской Трампа из госпиталя.

В субботу его по рекомендации врачей отправили на несколько дней на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где ему был предоставлен первоклассный уход. По словам врачей, президент принимал противовирусный препарат ремдесивир, стероид дексаметазон и экспериментальный коктейль из антител производства компании «Регенерон».

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Как ожидается, Трамп примет пятую и последнюю дозу ремдесивира в Белом доме во вторник, а также продолжит получать дексаметазон.

Между тем, тесты все большего числа людей в окружении президента показали положительный результат на COVID-19. Коронавирус среди прочих был подтвержден у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Дональд Трамп, коронавирус
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