Против и.о. министра Шкарлета «соросята» готовят новый грязный скандал, - политолог

Война «соросят» против и. о. министра образования Сергея Шкарлета обретает новые краски. Очередная атака на и. о. министра готовится куда более грязная. Об этом в своем Facebook написал политолог и блогер Денис Гороховский, комментируя анонс пресс-конференции на тему «Слежка и угрозы изнасилованием за разоблачение академической недобросовестности».

«Соросята» готовятся представить миру факты якобы «сексуального преследования» пока ещё неизвестной жертвы за то, что она вскрыла «академічну недоброчесність» руководителя МОН, пишет Гороховский и детально анализирует спикеров будущего «разоблачения».

«Список спикеров впечатляет. Например, некая Светлана Благодетелева-Вовк, представленная в анонсе как активистка и представитель движения „Десергейт“, в 2010 году получила реальный срок за изнасилование мужа (повторное). Позже наказание смягчили до условного. А в 2015 году ей было отказано в амнистии по причине тяжести вменяемой статьи (ч. 2 ст. 152).

Пикантности громкому делу добавлял факт работы осуждённой (на момент совершения преступления) преподавателем Черкасского государственного технологического университета, откуда ее, естественно, уволили», — напомнил Гороховский.

Среди других спикеров запланированного перформанса числится руководитель центра ZMINA Людмила Янкина. Центр на страницах своего медиа-сайта активно пропагандирует школьникам ЛГБТ-традиции, уточнил политолог, предоставив ссылку на один из таких материалов.

«И куда же без шабунинского ЦПК. От имени антикоррупционеров на тему „сексуальных угроз“ в адрес активистов, настойчиво дискредитирующих Шкарлета, будет вещать Дарья Каленюк. Та самая, что подписывалась под проплаченными статьями в Washington Post», — добавил Гороховский.

Подобные перформансы свидетельствуют об истерике соросят, подчёркивает автор, который пытаются всячески дискредитировать Шкарлета с первого дня его назначения.

«Довести „соросят“ до такой истерики — зачет. Искренне желаю и. о. министра удачи и результативной работы на благо Украины — на зло грантоедам», — пишет Гороховский.

Напомним, что причины атак на и.о. министра со стороны финансируемых западом активистов политолог Андрей Золотарев видит в следующем:

«..относительно Шкарлета есть определенная ангажированность и предвзятость в его критике. Дело в том, что „соросята“ считали МОН своей „собственностью“. И вот когда зашел человек со стороны, они это восприняли как вызов. С самого начала началась мощная и активная кампания по дискредитации господина Шкарлета, хотя ничего экстраординарного он и не сделал. Основа этой критики — намерения „соросят“ взять реванш», — сказал он.