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Зеленский признал, что не знает сроков окончания войны на Донбассе

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Зеленский признал, что не знает сроков окончания войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не знает, когда закончится вооруженный конфликт на Донбассе, и иногда называет возможные сроки только для моральной поддержки сограждан.

«У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 2021 года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории», — сказал он в интервью изданию Politico Europe, полный текст которого опубликован во вторник на сайте офиса президента. «Они (украинцы, — Ред.) не хотят слышать от президента, что он не уверен, не знает, колеблется. Поэтому есть вещи, когда ты даешь ответ, и в этом случае я это делаю иногда, но для того, чтобы поддержать людей, которые мне задают этот вопрос», — продолжил глава государства.

При этом для завершения конфликта Зеленский вновь выразил готовность вести переговоры с РФ. «Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — добавил он.

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В марте текущего года Зеленский заявил, что отводит год на достижение результатов в Донбассе. Глава его офиса Андрей Ермак позже выразил мнение, что конфликт будет завершен во время пребывания Зеленского на посту президента Украины, но конкретных сроков не назвал.

Донбасс, Владимир Зеленский
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