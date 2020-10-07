Международные резервы Украины в сентябре упали на 8,7%

Международные резервы Украины на 1 октября 2020, по предварительным данным, составили $26 млрд 525,7 млн (в эквиваленте), что на 8,7%, или $2,523 млрд меньше, чем на начало сентября, сообщил Нацбанк Украины в среду.

Центробанк отметил, что основными причинами значительного снижения резервов стали выплаты по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на $2 млрд 664,8 млн, а также интервенции НБУ в поддержку гривни — $231,5 млн.

В сообщении уточняется, что $2 млрд 211,7 млн были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, $417,4 млн — на выполнение обязательств перед МВФ, но в то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $445,0 млн, в том числе $111,9 млн — от размещения ОВГЗ.

В отношении интервенций Нацбанк указал, что в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизировавшиеся импортеры и компании покупали валюту для выплат по внешним долгам.

Еще одной причиной сокращения резервов центробанк указал переоценку финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) на $105,7 млн.

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — отметил регулятор.

НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в сентябре сократились на $2,017 млрд, или на 11,3% — до $15,796 млрд.

Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $25,302 млрд, а ЧМР — $15,785 млрд.