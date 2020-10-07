Число пострадавших во время беспорядков в Бишкеке приближается к тысяче

Число пострадавших в ходе произошедших в Бишкеке беспорядков превысило 900. Об этом сообщило в среду Министерство здравоохранения Киргизстана.
«По последним данным, в общей сложности за медицинской помощью обратились 911 пострадавших», — говорится в сообщении. По информации министерства, 169 из них — за минувшие сутки.
«За все время 705 пострадавших после оказания первичной помощи отправлены на амбулаторное лечение. 205 человек с различными травмами госпитализированы, из них пятеро находятся в реанимации», — отмечает Минздрав. Один человек в ходе беспорядков погиб.
В ночь на вторник после парламентских выборов в стране представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. На протяжении шести часов в столице происходили столкновения между милицией и демонстрантами, в итоге последние захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.
Президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков утром во вторник выступил с обращением к гражданам страны, в котором призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников.
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