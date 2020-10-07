Министерству стратегических отраслей прилагают выделить дополнительных 5 миллиардов

Комитет Рады по вопросам экономразвития предлагает Кабинету министров профинансировать в госбюджете-2021 программы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на сумму более 5 млрд гривен.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на соответствующее письмо Комитета.

В общем депутаты предлагают доверить новому ведомству больше 8 млрд гривен.

В частности, депутаты предлагают профинансировать Министерству такие новые программы:

«Пополнение уставного капитала Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения и государственных предприятий стратегических отраслей промышленности» в сумме 3 млрд грн;

«Государственная поддержка сохранения и создания рабочих мест в стратегических отраслях промышленности, в том числе через механизм удешевления кредитов» в сумму 2 млрд грн;

«Создание и обеспечение текущей деятельности Государственного агентства передовых оборонных исследовательских проектов» в сумме 300 млн грн;

«Исследование, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в стратегических отраслях промышленности» в сумме 125 млн грн;

«Обеспечение жизнедеятельности Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд» в сумме 23,85 млн грн.

«Уже на этапе проектирования бюджета на следующий год закладываются риски неэффективного использования средств Минстратегпрома, так как, во-первых, это ведомство до сих пор нет штата, чтобы осваивать хоть какие-нибудь бюджетные средства. А во-вторых, в письме КМУ не уточняется, какие именно государственные предприятия и почему, должны получить миллиардную поддержку из бюджета, или на какие именно меры сохранения и создания рабочих мест будут направлены два миллиарда, кроме удешевления кредитов», — комментирует предложения Комитета глава StateWatch Глеб Каневский.

Также Комитет предлагает от Минэкономики передать Минстратегпрому следующие программы:

«Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития ОПК, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения» в сумме 3,11 млрд грн;

«Исследование, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам» в сумме 125 млн грн.

В тоже время в проекте бюджета на 2021, который подал КМУ, на новое министерство предусмотрели всего 162 млн грн.

Напомним, в Минстратегпроме объясняли, что они созданы для «заботы государства» за оборонкой.

До конца этого года «Слуги народа» предлагали выделить Министерству промышленности 50 млн из бюджета без определения результатов, однако парламент пока не рассмотрел такое предложение.

Одним из первых шагов Минстретегпрома было предложение отсрочить введение экологических норм ЕС в рамках Соглашения об ассоциации в пользу крупных металлургических предприятий Рината Ахметова.