Войти
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
евроинтеграция
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера
решение
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Пленки Гео Лероса не приведут к правовым последствиям, - политический аналитик

373
Пленки Гео Лероса не приведут к правовым последствиям, - политический аналитик

Новая серия пленок скандального народного депутата Гео Лероса с записями разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого является шагом отчаяния у спонсоров Лероса Вадима Столара и Андрея Ваврыша, которые инициировали этот скандал. Такое мнение высказал политолог Павел Рудяков.

«Почему Гео думает, что он может быть интересен кому-то, кроме себя самого? Разве пару-тройку финансовых аргументов для разгона примитивной пиар-кампании дают ему основания рассчитывать на это? Нет, не дают. Похоже на шаги отчаяния у тайных спонсоров (СМИ называют Вадима Столара и Андрея Ваврыша) Гео, которые по странному стечению странных обстоятельств спонсирует некоторых кандидатов в мэры», — пишет на своей странице политолог Павел Рудяков.

Рудяков считает, что пленки Гео Лероса являются «примитивной попыткой остаться на плаву в медийном поле в ситуации, когда спонсоры теряют к нему интерес».

Политический эксперт Дмитрий Джангиров разделяет мнение, что история с пленками скорее подтверждает бессилие спонсоров Гео Лероса и партии «Победа Пальчевского»: «Новые записи похожи на демонстрацию бессилия спонсоров Гео, которые, кроме того, вложились в некого «не пальчиком деланного» кандидата и его партию, которую мы для конспирации назовем «Победа среднего пальца!»

Также Джангиров обращает внимание на обвинение Гео Лероса в сторону президента Зеленского, что свидетельствует о слабости позиций авторов пленочного скандала: «Подъем ставок в информационно-политической борьбе до уровня обвинений президента — ход, скорее говорящий о слабости, нежели о хитрости и коварстве заказчиков «пленок Лероса».

Джангиров не видит перспектив развития пленочного скандала Гео Лероса в силу правовых причин. «Обнародование записей не несет никаких правовых последствий ни для фигурантов, ни для мастеров вполне вероятного „монтажа“. На этом тему „подлинности“ предлагаю закрыть, ввиду бессмысленности и беспощадности. В продолжение: значит, единственный бенефициар скандала — сам Гео, который вновь вынырнул на поверхность из политических нечистот, в которых он привычно пребывает», — резюмировал политический аналитик.

Читайте также: Yle: Как украинцы нелегально работают в Финляндии

На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко. 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании «bUd development», которая принадлежит многолетнему «смотрящему» за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

Гео Лерос, Павел Рудяков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 октября 2020
Среда, 7 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Чума на оба ваши дома! И на все биолабы

Во время недавнего селекторного совещания с Кабмином Владимир Зеленский высказал здравую мысль о том, что Украине нужно создать биологическую лабораторию для разработки вакцины от коронавируса. Мысль хорошая! Странно, что она не пришла в голову Зеленскому раньше, на старте эпидемии COVID-19. В январе или феврале такая инициатива прозвучала бы более уместно. А, может быть, президент не знает, что на территории Украины действуют 10 биолабораторий, 3 института и одна система контроля за патогенами?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ВВП и борцах за народное счастье

Зацикленность мейнстримных экономистов на росте ВВП и выводе из этого оценки уровня жизни достигла истерических высот. Зададимся вопросом: рост ВВП на 5% – это хорошо или плохо? Несмотря на первый позыв интуиции, однозначный вывод сделать невозможно. Допустим ВВП вырос на 5%, но население увеличилось на 10%. Теперь интуиция правильно подсказывает, что несмотря на рост ВВП, жизнь среднего гражданина лучше не стала. Она даже не осталась на прежнем уровне, а очень сильно ухудшилась.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016