Пленки Гео Лероса не приведут к правовым последствиям, - политический аналитик

Новая серия пленок скандального народного депутата Гео Лероса с записями разговоров Николая Тищенко и Дениса Комарницкого является шагом отчаяния у спонсоров Лероса Вадима Столара и Андрея Ваврыша, которые инициировали этот скандал. Такое мнение высказал политолог Павел Рудяков.

«Почему Гео думает, что он может быть интересен кому-то, кроме себя самого? Разве пару-тройку финансовых аргументов для разгона примитивной пиар-кампании дают ему основания рассчитывать на это? Нет, не дают. Похоже на шаги отчаяния у тайных спонсоров (СМИ называют Вадима Столара и Андрея Ваврыша) Гео, которые по странному стечению странных обстоятельств спонсирует некоторых кандидатов в мэры», — пишет на своей странице политолог Павел Рудяков.

Рудяков считает, что пленки Гео Лероса являются «примитивной попыткой остаться на плаву в медийном поле в ситуации, когда спонсоры теряют к нему интерес».

Политический эксперт Дмитрий Джангиров разделяет мнение, что история с пленками скорее подтверждает бессилие спонсоров Гео Лероса и партии «Победа Пальчевского»: «Новые записи похожи на демонстрацию бессилия спонсоров Гео, которые, кроме того, вложились в некого «не пальчиком деланного» кандидата и его партию, которую мы для конспирации назовем «Победа среднего пальца!»

Также Джангиров обращает внимание на обвинение Гео Лероса в сторону президента Зеленского, что свидетельствует о слабости позиций авторов пленочного скандала: «Подъем ставок в информационно-политической борьбе до уровня обвинений президента — ход, скорее говорящий о слабости, нежели о хитрости и коварстве заказчиков «пленок Лероса».

Джангиров не видит перспектив развития пленочного скандала Гео Лероса в силу правовых причин. «Обнародование записей не несет никаких правовых последствий ни для фигурантов, ни для мастеров вполне вероятного „монтажа“. На этом тему „подлинности“ предлагаю закрыть, ввиду бессмысленности и беспощадности. В продолжение: значит, единственный бенефициар скандала — сам Гео, который вновь вынырнул на поверхность из политических нечистот, в которых он привычно пребывает», — резюмировал политический аналитик.

На заседании Рады 30 сентября народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. Также Лерос рассказал, что у него есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко. 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски у компании «bUd development», которая принадлежит многолетнему «смотрящему» за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.