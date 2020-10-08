Великобритания согласовала кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной

На украинском рынке возобновит работу британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) с возможностью выдачи кредитных гарантий в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов.
Такая договоренность между Украиной и Великобританией была достигнута в четверг 8 октября, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.
«UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта и теперь может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов», — говорится в сообщении правительства Великобритании.
Поддержкой со стороны UKEF смогут воспользоваться конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины. Приоритетными секторами сотрудничества является оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.
По информации издания, из общей суммы 2,5 млрд половина, 1,25 млрд, пойдет на совместное с Британией производство ракетных катеров для ВСУ Украины.
Ранее Украина и Великобритания договорились о переоснащении украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.
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