В ЦИК подтвердили 34 случая Covid-19 среди сотрудников

Среди сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК) лабораторно подтверждено 34 случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ЦИК.
«В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников — сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно. Мы благодарим коллег за понимание и гордимся каждым», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Отмечается, что в ЦИК предпринимаются все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, осмотр врачами людей, у которых подозревается болезнь или которые контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и тому подобное.
«Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов», — подчеркнули в комиссии.
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