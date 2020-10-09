Трамп поставил себе в заслугу поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что его политика в отношении России была наиболее жесткой по сравнению с проводившейся ранее. С таким заявлением он выступил в пятницу в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show.

«Никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем я, — подчеркнул он. — Я добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от России были увеличены. Я указал на проблему с газопроводом „Северный поток — 2“ и заявил Германии: вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России, что за сделку вы заключили? Я предоставил противотанковые комплексы Украине, в то время как администрация Обамы поставляла туда подушки».

«Я предоставил Украине денежные средства, крупные средства, — добавил он. — Никто ранее не проводил столь жесткой политики в отношении России».