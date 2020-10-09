Трамп расскрыл секрет быстро выздоровления от COVID-10

Президент США Дональд Трамп заявил, что быстро выздороветь после заражения коронавирусом COVID-19 ему помог, в первую очередь, экспериментальный препарат из антител.
В эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show американский лидер сказал, что это лекарство, «Регенерон», «уничтожило вирус».
По его словам, врачи говорили ему, что у него может развиться тяжелая форма коронавируса и что он «может вообще не поправиться».
Трамп добавил, что он пытается добиться скорейшего одобрения использования этого препарата.
Ранее Трамп уже обещал обеспечить американские медучреждения экспериментальными препаратами, в том числе и препаратом компании «Регенерон».
В минувший понедельник Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он три дня лечился от коронавируса COVID-19. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент завершил курс лечения от коронавируса, его состояние оставалось стабильным с момента возвращения в Белый дом, и он может вернуться к публичным выступлениям в субботу.
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