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Создание общин ОСМД способствует лучше отстаивать интересы улиц, районов, городов и страны - кандидат в депутаты Киевсовета

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Создание общин ОСМД способствует лучше отстаивать интересы улиц, районов, городов и страны - кандидат в депутаты Киевсовета

Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) создает возможность людям эффективно контролировать собственные средства, и поэтому получать качественные услуги.

Об этом заявила руководитель «Первой Муниципальной Школы ОСМД» (Киев), кандидат в депутаты Киевского городского совета от Соломенского района Ирина Головатенко в эфире «UA: Украинское радио».

«На сегодняшний день надо не молчать, а объединяться, и самое главное, что ОСМД — это совершенно новая община. Это общество, которое объединено, которое может отстаивать не только свои интересы, а еще и в дальнейшем отстаивать улицу, город и даже страну », - убеждена Головатенко.

Она рассказала, что одной из причин, почему ОСМД создаются «со скрипом», заключается в том, что в Украине нет полноценной информационной государственной политики о том, что старых «всемогущих» ЖЭКов советского типа уже не существует с 2016-го года, поскольку на законодательном уровне понятие содержание дома было изменено на управление.

«Но, ЖЭКи, это агенты влияния, поскольку, во-первых, люди разобщены, а во-вторых, они до сих пор уверены, что есть какие-то средства, они где аккумулируются, и на которые должен быть сделан ремонт в их доме, а на самом деле ситуация не такая », - отметила Головатенко и добавила, что часто средства неэффективно используются в тех домах, где квартиры принадлежат людям, а дом является коммунальным.

По ее словам, сегодня не надо вводить себя в заблуждение, утверждая, что ЖЭКи что-то должны людям. «У нас есть гораздо больше возможностей почувствовать себя хозяевами и вместе с соседями понять, как мы хотим развиваться и на какие средства. И кстати, тот самый ЖЭК может быть полноценно нашим партнером в том смысле, что его можно нанять только на новых условиях, на совершенно новом понимании как контролировать эти услуги, и тогда вы станете полноценными клиентами и будете понимать, за что платите деньги », - сказала Головатенко.

При создании ОСМД люди фактически становятся хозяевами своего дома и лучше понимают, какой лучше проводить ремонт или что надо улучшать, когда в старых ЖЭКах расходования средств могло происходить не так, как это должно быть.

Кроме того, Головатенко убеждена, что на сегодняшний день должна меняться психология собственника. «На сегодняшний день каждый сосед разобщенный, каждый понимает, что мне что-то должны, каждый даже и не заменит лампочку на придомовой территории или на лестнице, и поэтому сейчас об ОСМД существует вот этот миф, — что „боже, все украдут “, и это плохо. Хотя на сегодняшний день ОСМД — это контроль ваших средств, вы их продолжаете платить, вы знаете, за что вы их тратите», - сказала она.

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«ОСМД показало, что когда объединенные совладельцы начинают контролировать свои средства, даже процент неплательщиков (за услуги) уменьшается, потому что есть люди, которые не платят, поскольку они принципиально не удовлетворены качеством, а есть люди, которые не платят, потому что условно говоря у них совсем нет этих возможностей. И когда общество объединяется, иногда бывает, что одни поддерживают других, а те первые, которые не видели смысла платить, наконец-то начинают платить, потому что они получают качество, которое хотят », - отметила Головатенко.

ОСМД, местные выборы, Ирина Головатенко
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