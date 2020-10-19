Кандидат в депутаты Киевсовета призывает киевлян объединяться в ОСМД, чтобы не допустить появления незаконных застроек у домов

Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) изменяет психологию жителей домов, они становятся хозяевами, которые сами решают свое будущее и будущее своего дома.

Об этом заявила руководитель «Первой Муниципальной Школы ОСМД» (Киев), кандидат в депутаты Киевского городского совета от Соломенского района Ирина Головатенко в гостях в студии IDEALIST.media.

То, что житель дома объединяется со своим соседом в одну общину ОСМД, создает уверенность, что в многоквартирном доме и рядом с ним «вы как хозяева не позволите сделать или поставить что-то, что не нравится вам как владельцам», считает она.

«Если община объединена, то вряд ли между вашими домами сможет появиться большая многоэтажка, потому что люди, поддерживая друг друга, точно пойдут защищать свое. И в данном случае, под своим мы понимаем не просто квартиру, которая находится за дверью вашего жилья, а это уже и дом, это возможно скамейки, поставленные за ваши деньги, высаженные цветы или деревья, и это детские площадки в которые вы уложились или возможно ваши соседи » - сказала Головатенко.

Кандидат в депутаты призывает всех киевлян интересоваться новшествами и участвовать в делах объединенной общины. «Я абсолютно уверена, что тогда мы будем защищать не только наши дома, но и наши улицы, наши города, а также всю Украину. ОСМД — это изменение советской психологии, когда нам что-то кто-то должен, на психологию хозяина, — я хозяин, я имею право и обязательства, и я сам решаю как мне дальше жить», — констатирует Головатенко.

Также кандидат в депутаты развенчала некоторые мифы. В частности, миф о том, что ЖЭК нам что-то должен. По ее словам, в 2016 году ЖЭКи в советском понимании фактически были отменены, так как были изменены их функции.

«Раньше они содержали наш дом, то есть фактически были хозяйственниками, а теперь они предоставляют услугу по управлению (функция содержания изменена на функцию управления)», — сказала она.

Еще одним мифом Головатенко назвала утверждение, что квартира находится в нашей собственности, а дом — в коммунальной.

«Такого точно нет, и следует понимать, что мое — это не только то, что за дверью моей квартиры внутри. Мое — это и внешние трубы, межквартирные переходы, и лифт, крыша, и подвал », - сказала она.

В этой связи важность ОСМД заключается в том, что объединенная община организованно управляет своим домом.