Порошенко подозревают в сомнительных транзакциях на $65 млн

Международный проект FinCEN Files по выявлению финансовых правонарушений сообщает о том, что сразу четыре международные банки сообщили данные о подозрительных транзакциях на сумму 65 млн долларов, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Слідство. Інфо».
Сообщается, что в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment, которая была зарегистрирована всего за три месяца до начала его президентской каденции. Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначено как подозрительные. Ведь, как отмечается в документе, «Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации».
В пресс-службе пятого президента назвали эту информацию голословным утверждением, которое «создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное».
Как сообщалось, утечка файлов FinCEN показала транзакции на сумму около двух триллионов долларов. Некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам переправлять грязные деньги по всему миру. Документы также показали, как российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им ввозить свои деньги на Запад.
По данным журнала «Фокус», пятый президент Петр Порошенко по итогам 2019 года поднялся с 12 на 5 место в рейтинге с суммарным доходом 1,3 млрд долл.
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