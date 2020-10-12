Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах в Таджикистане

Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — сказал он по итогам подсчета 100% бюллетеней.

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы.