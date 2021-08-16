Украина усилит посольство в Таджикистане, отвечающее за Афганистан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приказал в срочном порядке усилить дипломатическое представительство Украины в Душанбе (Таджикистан), которое, среди прочего, отвечает и за территорию Афганистана, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Теперь сразу два украинских диппредставительства — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам», — написал Николенко в Фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что, по информации МИД Украины, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев.

«Преимущественно, это — люди, которые работают по частным контрактам, и граждане афганского происхождения. Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них хочет быть эвакуированным. Параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров», — подчеркнул спикер МИД.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул — последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

После занятия президентской резиденции в «Талибане» заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны до сих пор ведут эвакуацию сограждан из Афганистана через аэропорт Кабула.