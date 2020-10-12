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В Китае все население многомиллионного города проверят на COVID-19

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В Китае все население многомиллионного города проверят на COVID-19

Власти китайского города Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун приняли решение провести масштабное тестирование население на коронавирус после выявления шести случаев бессимптомных носителей, пятеро из которых — местные жители. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Согласно утвержденному плану, в ближайшие три дня будет завершено тестирование жителей пяти отдельных районов города, а в течение пяти дней предполагается завершить тестирование населения всего Циндао на коронавирус. Циндао является крупным торговым, экономическим и туристическим центром на востоке Китая. За период завершившейся 8 октября «золотой недели» выходных (по случаю Дня образования КНР и праздника середины осени, которые отмечались 1 октября) этот город принял свыше 4,7 млн туристов из других регионов страны. Численность постоянного населения Циндао на конец 2019 года, по официальным данным, составляла порядка 9,4 млн человек.

Власти Циндао уже ввели в городе режим экстренного реагирования на сложившуюся эпидемическую обстановку. Для оказания помощи местным специалистам Государственным комитетом по делам гигиены и здравоохранения КНР в город в понедельник была направлена специальная рабочая группа.

В настоящее время, как сообщает агентство «Синьхуа», в различных районах города перед пунктами сдачи анализов наблюдается большое скопление людей, которые получили уведомление о необходимости прохождения теста на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа.

Выявленные в Циндао случаи бессимптомных носителей, согласно официальным данным, связаны с городской больницей грудных болезней. С 11 октября данное медицинское учреждение прекратило прием пациентов. В настоящее время активно идет работа по выявлению людей, контактировавших с инфицированными.

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Китайские власти подтвердили за прошедшие сутки в материковой части страны 53 случая заражения коронавирусом, три из них — у местных жителей. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 85,5 тыс. Согласно официальной информации, в материковой части Китая вылечились 94,31% заболевших. В общей сложности от осложнений коронавируса здесь умерли около 4,6 тыс. человек.

Китай, коронавирус
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