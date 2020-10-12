В Китае все население многомиллионного города проверят на COVID-19

Власти китайского города Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун приняли решение провести масштабное тестирование население на коронавирус после выявления шести случаев бессимптомных носителей, пятеро из которых — местные жители. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.
Согласно утвержденному плану, в ближайшие три дня будет завершено тестирование жителей пяти отдельных районов города, а в течение пяти дней предполагается завершить тестирование населения всего Циндао на коронавирус. Циндао является крупным торговым, экономическим и туристическим центром на востоке Китая. За период завершившейся 8 октября «золотой недели» выходных (по случаю Дня образования КНР и праздника середины осени, которые отмечались 1 октября) этот город принял свыше 4,7 млн туристов из других регионов страны. Численность постоянного населения Циндао на конец 2019 года, по официальным данным, составляла порядка 9,4 млн человек.
Власти Циндао уже ввели в городе режим экстренного реагирования на сложившуюся эпидемическую обстановку. Для оказания помощи местным специалистам Государственным комитетом по делам гигиены и здравоохранения КНР в город в понедельник была направлена специальная рабочая группа.
В настоящее время, как сообщает агентство «Синьхуа», в различных районах города перед пунктами сдачи анализов наблюдается большое скопление людей, которые получили уведомление о необходимости прохождения теста на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа.
Выявленные в Циндао случаи бессимптомных носителей, согласно официальным данным, связаны с городской больницей грудных болезней. С 11 октября данное медицинское учреждение прекратило прием пациентов. В настоящее время активно идет работа по выявлению людей, контактировавших с инфицированными.
Китайские власти подтвердили за прошедшие сутки в материковой части страны 53 случая заражения коронавирусом, три из них — у местных жителей. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 85,5 тыс. Согласно официальной информации, в материковой части Китая вылечились 94,31% заболевших. В общей сложности от осложнений коронавируса здесь умерли около 4,6 тыс. человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016