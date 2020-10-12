Зеленский считает, что членство в НАТО поддержит украинскую государственность

Президент Владимир Зеленский считает, что членство в НАТО — это единственный шанс сохранить Украину. Об этом он сказал в интервью Би-би-си, опубликованном в понедельник.

«Да, это правда, у нас мощная армия в 200 тысяч человек, мы обновляем технику. Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС, если вы не хотите потерять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации и это важнейшая поддержка», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что не считает фантазией перспективы членства Украины в НАТО. «Война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика. Никто в это не верил. У нас семьи были. Страны жили бок о бок, уважали друг друга. ...Поэтому, если кто-то говорит, что НАТО — это фантастика, ну что же, посмотрим», — добавил Зеленский.

В середине сентября Зеленский заявил, что Вооруженные силы должны активизировать реформы с целью получения Плана действий по членству в НАТО. Украинская армия уже не первый год переходит на стандарты НАТО.