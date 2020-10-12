Зеленский верит в то, что можно достичь соглашения с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский верит в то, что есть возможность добиться договоренностей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе и возвращении Украине оккупированных территорий, хотя сделать это и очень сложно.
«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — сказал он в интервью программе «Hard Talk» на ВВС, отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможность заключить мирное соглашение с Путиным, которое вернет Украине все ее территории, включая Крым.
Зеленский также заявил, что готов уйти с поста президента, если потерпит неудачу в этом вопросе.
«Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — указал он.
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