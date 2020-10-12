В ОПЗЖ говорят, что в «Слуге народа» правит «секта Свидетелей Голобородько»

«В партии „Слуга народа“ хватает людей, которые реально пришли в политику, надеясь изменить Украину к лучшему, освободить страну из соросовско-натовских лап, вернуть ей суверенитет и экономическую независимость. Но, к сожалению, лидер этой партии — наш Президент — публично окрестил их „микробами и бактериями“. Сегодня в партии правит „секта Свидетелей Голобородько“, которые надеются и дальше дурачить людей», — заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Парламентарий, которого цитирует сайт политсилы, отметил, что члены этой «секты» весьма прагматичны — они не только цинично пользуются всеми преимуществами своего положения, но и всеми силами пытаются сохранить тот киношный образ лидера нации, который и помог им прийти к власти.
«Накануне парламентская делегация членов „секты“ в количестве шести нардепов во главе с уже знаменитым Николаем Тищенко провезли по всем районам Николаевщины привезенную ими „президентскую булаву“ из того самого сериала. А коллега Негулевский даже записал ролик, который показали некоторые николаевские СМИ, где он булавой „изгоняет в Россию чаек“ — намекая, что кандидатом в мэры Николаева от ОПЗЖ идет Владислав Чайка», — отметил Юрий Загородний.
Когда не получается удержать доверие граждан реальными делами и результатами работы, видимо, все средства хороши, констатировал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь».
«Когда-то Зеленский громко заявлял, что хочет войти в историю Украины. Он и сегодня не скупится на громкие заявления. Он займет свое место — в скорбном ряду наших антиреформаторов. Его сценический герой — уже красноречивый упрек его эпохи», — подытожил Юрий Загородний.
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