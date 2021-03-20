Войти
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
дружба народов
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций
официально
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

ОПЗЖ: Проводимая властью Зеленского политика политического террора навсегда вычеркивает Украину из числа цивилизованных стран

169
ОПЗЖ: Проводимая властью Зеленского политика политического террора навсегда вычеркивает Украину из числа цивилизованных стран

Украинская власть стала на путь узурпации власти, преступно игнорируя Конституцию Украины и законы нашего государства. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Понимая, что такой период не может длиться бесконечно, власть Зеленского использует незаконные и внесудебные методы, в первую очередь вводя в действие противоправные и антиконституционные, не подкрепленные доказательствами и фактами решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее „в нужные руки“. Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», ‒ подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Как отметили в партии, информационная кампания власти Зеленского требует уничтожения неподконтрольных СМИ и свободомыслящих людей. Именно поэтому были закрыты три национальных телевизионных канала, а телеканал, созданный журналистами, вышвырнули из эфира по письму СБУ, осуществляются аресты инакомыслящих представителей интеллигенции и гонения на политических экспертов, массово, с целью запугивания, разжигания истерии и ненависти, возбуждаются уголовные дела по обвинению в государственной измене.

В ОПЗЖ убеждены, что таким образом власть стремится запугать думающую часть украинского народа, тех, кто хорошо понимает, что проводимая политика политического террора навсегда вычеркивает Украину из числа цивилизованных стран, а поддержка отдельных действий Зеленского посольствами, эмиссарами западных государств не добавляет демократичности: в свое время эти страны так же поддерживали Сомосу и Пиночета и умывали руки во время геноцида в Руанде, унесшего жизни миллиона человек.

«Отлично понимая непредсказуемость действий власти Зеленского, отсутствие здравого смысла и циничное презрение к закону, международные инвесторы еще до начала активной фазы „государственного грабежа“ начали выводить средства из Украины», ‒ говорится в заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Читайте также: Право обирати вакцину і не помирати

Очевидно, что после введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением, считают в партии.

«„Оппозиционная платформа — За жизнь“ заявляет, что использование внесудебных инструментов преследования инакомыслящих является незаконным, неконституционным и лишает Украину статуса правового государства, закрепленного Конституцией нашей страны, а непредсказуемая преступная расправа над телеканалами, политиками и бизнесом ‒ это политика, направленная на удержание власти любой ценой и создание коррупционной кормушки», ‒ подытожили в партии.

Владимир Зеленский, ОПЗЖ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 20 марта 2021
Пятница, 19 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Право обирати вакцину і не помирати

В ідеальному світі ліки не можуть бути предметом довіри або недовіри. Критерієм використання ліків є їх ефективність, а не країна-виробник. Проте, в реальному світі люди хочуть підкупити закони фізики, математики або біології. Хтось вважає, що вірус обирає вас за національною, релігійною або політичною приналежністю, тому країна виробництва вакцини має значення.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Гора породила мышь, или Санкции США как лакмусовая бумажка слабости украинского государства

Американское правительство вводит санкции против украинского гражданина, коим де-юре является олигарх. Как же реагирует новая властная команда президента Зеленского? Как уже мы говорили, Офис Президента реагирует жизнерадостным твиттом в поддержку американских санкций против украинского гражданина. Но как быть с принципом равенства всех перед законом и тем, что каждый гражданин имеет право на защиту со стороны своего государства?!
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016