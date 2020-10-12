Войти
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
официально
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну
позиция
Зеленский готов уйти, если не сможет закончить войну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Верещук и Кулеба поддержали Трубицына во время презентации его программы

448
Верещук и Кулеба поддержали Трубицына во время презентации его программы

Культура является основой для любого устойчивого социального развития, поэтому именно на ней строится политическая программа кандидата в депутаты Киевсовета № 2 по Оболони от «Слуги народа» Владислава Трубицына.

Об этом заявил во время презентации своей программы среди культурной и политической элиты города Владислав Трубицын.

Среди гостей презентации были кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, № 1 в партийном списке Евгения Кулеба, киевовед и основатель Музея Булгакова Анатолий Кончаковский, директор издательства «Саммит-книга» Иван Степурин, главный редактор журнала «Всесвіт», переводчик Дмитрий Дроздовский, поэтесса, лауреат международных конкурсов Леся Мудрак, члены Киевского клуба библиофилов Виктор Бихун, Юрий Воронцов, Наталья Тарнопольская и др.

Во время выступления Владислав Трубицын подчеркнул, что, занимаясь годами вопросами культурной политики, не собирается сворачивать с выбранного пути.

«Именно эту линию я планирую последовательно продолжать и в дальнейшем, популяризируя книгу и чтение, осовременивая украинскую классику и расширяя библиотечные фонды, помогая музеям и художникам, проводя фестивали городской культуры вроде «Булгаков-FEST», — сказал Трубицын.

По его словам, программа состоит из трех блоков: культурного, муниципального и территориального.

«В частности, в культурной составляющей не только закодировано наше прошлое, но и заложены ростки нашего будущего. Современная «экономика знаний» базируется именно на культуре и коммерциализации ее материальных и общественных продуктов. А квинтэссенцией всего является формула: «Культура — человеческий капитал — новации и инновации», — считает второй номер по Оболони от «Слуги народа».

Муниципальный уровень, по мнению В. Трубицына, должен предусматривать соотношение между коммерческой и общественной инфраструктурой района в пользу последней.

«В рамках муниципальной стратегии Киева следует остановить: разрушение системы общедоступных культурных благ, упадок культурно-исторических памятников, уничтожения некоммерческих пространств и сред, тотальную приватизацию всего, что должно быть общим», — сказал кандидат в депутаты Киевсовета.

Третья составляющая, территориальная, формирует, по словам Владислава Трубицына, свои вызовы.

«Нужно немедленно решать местную гидрологическую проблему, угрожающую безопасности жителей района. В частности, решения требуют следующие вопросы: защита каскада оболонских озер, очистка сточных вод, недопущение загрязнения почв, защиту и обновления коммунальных коммуникаций, модернизация и открытие новых бюветов и тому подобное.

Читайте также: В Харькове не будут закрывать метро, готовы сократить интервалы между поездами

Общественная безопасность и благоприятная криминогенная обстановка — также один из вызовов для муниципальной власти, который решается за счет дальнейшего оборудования района системами видео-мониторинга.

И изюминкой станет „Культурный узел“, в который за несколько лет превратится книжный рынок „Петровка“. Он должен стать уникальным культурным объектом, где кроме доступной литературы, будут предусмотрены также ворк-шопы, концертные зоны, лектории, пространства для отдыха, воспитания и развития детей, зоны интеллектуального досуга и т.д. », - отметил Владислав Трубицын.

Киев, местные выборы, Владислав Трубицын
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Что происходило за кулисами «кухонной» ссоры в Нацбанке

Долго думал о том, писать эту статью или нет. С одной стороны, деньги любят тишину, а с другой, Совет НБУ – это же не масонская ложа, а конституционный орган центрального банка страны, полиграфическая продукция которого лежит в карманах и кошельках всех украинцев. НБУ – это народное достояние, открытость процессов в котором нужна народу Украины, нашим кредиторам и партнерам. Да и потом, народ должен знать своих героев, а кредиторы и партнеры понимать природу происходящего в информационном пространстве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «вечном» монетарном двигателе

Смелые монетарные эксперименты (аномальный вброс денежной массы) на фоне частично замороженной экономики и подавления производительности труда через эксперименты в виде чемоданов кэша временно или постоянно безработным найдет свое отражение в инфляционном давлении, которое сейчас демпфируется через стерилизацию избыточного кэша на фондовом рынке.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016