Верещук и Кулеба поддержали Трубицына во время презентации его программы

Культура является основой для любого устойчивого социального развития, поэтому именно на ней строится политическая программа кандидата в депутаты Киевсовета № 2 по Оболони от «Слуги народа» Владислава Трубицына.

Об этом заявил во время презентации своей программы среди культурной и политической элиты города Владислав Трубицын.

Среди гостей презентации были кандидат в мэры от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, № 1 в партийном списке Евгения Кулеба, киевовед и основатель Музея Булгакова Анатолий Кончаковский, директор издательства «Саммит-книга» Иван Степурин, главный редактор журнала «Всесвіт», переводчик Дмитрий Дроздовский, поэтесса, лауреат международных конкурсов Леся Мудрак, члены Киевского клуба библиофилов Виктор Бихун, Юрий Воронцов, Наталья Тарнопольская и др.

Во время выступления Владислав Трубицын подчеркнул, что, занимаясь годами вопросами культурной политики, не собирается сворачивать с выбранного пути.

«Именно эту линию я планирую последовательно продолжать и в дальнейшем, популяризируя книгу и чтение, осовременивая украинскую классику и расширяя библиотечные фонды, помогая музеям и художникам, проводя фестивали городской культуры вроде «Булгаков-FEST», — сказал Трубицын.

По его словам, программа состоит из трех блоков: культурного, муниципального и территориального.

«В частности, в культурной составляющей не только закодировано наше прошлое, но и заложены ростки нашего будущего. Современная «экономика знаний» базируется именно на культуре и коммерциализации ее материальных и общественных продуктов. А квинтэссенцией всего является формула: «Культура — человеческий капитал — новации и инновации», — считает второй номер по Оболони от «Слуги народа».

Муниципальный уровень, по мнению В. Трубицына, должен предусматривать соотношение между коммерческой и общественной инфраструктурой района в пользу последней.

«В рамках муниципальной стратегии Киева следует остановить: разрушение системы общедоступных культурных благ, упадок культурно-исторических памятников, уничтожения некоммерческих пространств и сред, тотальную приватизацию всего, что должно быть общим», — сказал кандидат в депутаты Киевсовета.

Третья составляющая, территориальная, формирует, по словам Владислава Трубицына, свои вызовы.

«Нужно немедленно решать местную гидрологическую проблему, угрожающую безопасности жителей района. В частности, решения требуют следующие вопросы: защита каскада оболонских озер, очистка сточных вод, недопущение загрязнения почв, защиту и обновления коммунальных коммуникаций, модернизация и открытие новых бюветов и тому подобное.

Общественная безопасность и благоприятная криминогенная обстановка — также один из вызовов для муниципальной власти, который решается за счет дальнейшего оборудования района системами видео-мониторинга.

И изюминкой станет „Культурный узел“, в который за несколько лет превратится книжный рынок „Петровка“. Он должен стать уникальным культурным объектом, где кроме доступной литературы, будут предусмотрены также ворк-шопы, концертные зоны, лектории, пространства для отдыха, воспитания и развития детей, зоны интеллектуального досуга и т.д. », - отметил Владислав Трубицын.