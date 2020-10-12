В Харькове не будут закрывать метро, готовы сократить интервалы между поездами

В Харькове не будут закрывать метрополитен, несмотря на увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Метро закрывать мы не будем. Город как жил, так и должен жить. Но мы должны соблюдать социальную дистанцию. Мы должны обеспечить безопасное передвижение для людей», — заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов на совещании в мэрии в понедельник.
Он поручил руководству метрополитена разработать новый график движения поездов с меньшими интервалами, чтобы не допускать скапливания людей на платформах. «Увеличивай количество поездов, потому что не надо, чтобы люди ждали на платформах и не было скопления», — сказал Терехов, обращаясь к гендиректору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину.
Терехов также заявил, что дезинфекция в общественном транспорте (трамваях, троллейбусах, маршрутках и метро) должна проводиться не менее двух раз в день и напомнил о необходимости соблюдения масочного режима. Вместе с тем, первый заместитель городского головы подчеркнул, что водители не могут контролировать соблюдение масочного режима пассажирами — это должна делать полиция. «Контроль должна осуществлять никто иной, как Национальная полиция», — сказал он.
По информации Харьковской облгосадминистрации, за минувшие сутки в регионе подтвержден 741 случай COVID-19, в том числе 499 — в Харькове.
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