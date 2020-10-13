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Выбросы углекислого газа в 2020 году из-за пандемии снизятся на 7%

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Выбросы углекислого газа в 2020 году из-за пандемии снизятся на 7%

Мировой объем выбросов CO2 в 2020 году на фоне коронавируса может упасть на 7% по сравнению 2019 годом и восстановиться к 2021 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

«После ожидаемого падения на 7% в 2020 году выбросы CO2 восстановятся в 2021 году, превысят уровень 2019 года в 2027 году и вырастут до 36 гигатонн (ГТ) в 2030 году», — говорится в прогнозе.

Эксперты отмечают, что хоть сейчас глобальные выбросы и будут восстанавливаться медленнее, чем после финансового кризиса 2008-2009 годов, мир все еще далек от устойчивого восстановления.

«Пандемия и ее последствия могут подавить уровень выбросов, но невысокий экономический рост не является стратегией с низким уровнем выбросов. Только ускорение структурных изменений в мировом производстве и потреблении энергии, навсегда может сломить тенденцию выбросов», — уверены эксперты.

При этом МЭА считает, что одного лишь предотвращения новых выбросов CO2 недостаточно: если ничего не делать с выбросами, которую генерирует существующая энергетическая инфраструктура, то климатические цели недостижимы, считают эксперты.

«Новый детальный анализ показывает, что если энергетическая инфраструктура продолжит работать так же, как и раньше, то она сама приведет к повышению температуры на 1,65°C. Все сегодняшние электростанции, промышленные предприятия, здания и транспортные средства будут генерировать определенный уровень выбросов, если продолжат работать методом сжигания ископаемого топлива. Если бы существующие производства, а также строящиеся в настоящее время электростанции эксплуатировались в течение аналогичного срока службы и аналогичными способами, как и в прошлом, они все еще выделяли бы около 10 гигатонн CO2 в 2050 году», — пишут в МЭА.

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В числе мер, которые могли бы помочь снизить углеродный след эксперты называют ускоренное внедрение «чистых» энергетических технологий, а также иную эксплуатацию существующих углеродоемких предприятий. К примеру, существующие угольные электростанции либо переоснащаются, либо перепрофилируются, либо выводятся из эксплуатации, чтобы к 2030 году вдвое сократить выбросы угольных электростанций.

углекислый газ
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