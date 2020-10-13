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Трамп считает, что Путин умнее Байдена

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Трамп считает, что Путин умнее Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его основной соперник на президентских выборах, бывший вице-президент Джо Байден уступает российскому лидеру Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и руководителю КНДР Ким Чен Ыну по интеллекту. Об этом он сказал во время выступления на митинге в штате Флорида, его слова приводит газета The New York Post.

У Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина «на 100% острый ум», уверен американский лидер. «У нас есть кто-то, у кого не 100%, не 80%, не 60%», — указал Трамп, имея в виду своего оппонента.

Американский лидер написал у себя в Twitter, что Байден, которого он прозвал «сонным Джо», не мог вспомнить имя сенатора Митта Ромни, заявил, что «баллотируется в Сенат», и забыл, в каком штате находится. «Сегодня у Сонного Джо Байдена был особенно плохой день», — отметил Трамп.

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В ходе первых предвыборных дебатов между Трампом и Байденом в Кливленде в сентябре бывший вице-президент назвал американского лидера «щенком Путина». Кроме того, Байден обзывал своего соперника на выборах «клоуном» и «расистом». Трамп, в свою очередь, обвинял Байдена в глупости. Из-за оскорблений Комиссия по президентским дебатам США решила внести изменения в порядок следующих дебатов кандидатов, в частности, модераторы смогут отключать микрофоны.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден
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