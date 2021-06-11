Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания

Бывший президент США Дональд Трамп попросил действующего американского лидера Джо Байдена передать главе российского государства Владимиру Путину наилучшие пожелания. Соответствующее заявление Трамп распространил в четверг.
«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным, не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — отметил республиканец, заочно обращаясь к действующему главе администрации США, которого он ранее не раз называл «сонным Джо». Путин и Байден, как ожидается, встретятся 16 июня в Женеве.
Трамп отметил, что его встреча с президентом РФ в Хельсинки в 2018 году была «великолепной и очень продуктивной». Предыдущий американский лидер выразил уверенность в том, что США, вопреки утверждениям СМИ, по итогам саммита «многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России».
Трамп также подчеркнул, что из-за распространения касающихся России домыслов, «выдуманных и оплаченных демократами и криводушной Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении». По мнению республиканца, ему это «удалось преодолеть».
Напомним, что 16 июля 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.
На родине Трампа подвергли критике за его якобы недостаточно жесткую позицию в отношении вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016