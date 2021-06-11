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Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания

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Трамп попросил Байдена передать Путину наилучшие пожелания

Бывший президент США Дональд Трамп попросил действующего американского лидера Джо Байдена передать главе российского государства Владимиру Путину наилучшие пожелания. Соответствующее заявление Трамп распространил в четверг.

«Удачи Байдену во взаимодействии с Путиным, не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», — отметил республиканец, заочно обращаясь к действующему главе администрации США, которого он ранее не раз называл «сонным Джо». Путин и Байден, как ожидается, встретятся 16 июня в Женеве.

Трамп отметил, что его встреча с президентом РФ в Хельсинки в 2018 году была «великолепной и очень продуктивной». Предыдущий американский лидер выразил уверенность в том, что США, вопреки утверждениям СМИ, по итогам саммита «многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России».

Трамп также подчеркнул, что из-за распространения касающихся России домыслов, «выдуманных и оплаченных демократами и криводушной Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении». По мнению республиканца, ему это «удалось преодолеть».

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Напомним, что 16 июля 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

На родине Трампа подвергли критике за его якобы недостаточно жесткую позицию в отношении вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.

 

Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден
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