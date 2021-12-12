Трамп расстроен тем, как Байден провел видеосаммит с Путиным

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп подверг критике нынешнего главу Белого дома демократа Джо Байдена за то, как тот провел 7 декабря переговоры в формате видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп выступал в субботу в штате Флорида перед сторонниками, которые выложили фрагменты видеозаписи его речи в Twitter.

«Я видел его вместе с Путиным пару дней назад, и я был очень расстроен», — отметил Трамп, рассказывая своему собеседнику — журналисту Биллу О’Райли — о своем отношении к Байдену. При этом Трамп сказал, что не хочет говорить о том, что «Байден некомпетентный».

Трамп не пояснил, что конкретно он имел в виду, говоря о встрече Путина с Байденом, поскольку 7 декабря в эфире были показаны только кадры приветствия президентов России и США.

Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.