Дело «пленок ОАСК»: апелляционный суд подтвердил, что Павел Вовк не является подозреваемым

Киевский апелляционный суд подтвердил решение о том, что глава ОАСК Павел Вовк не является подозреваемым по делу так называемых «пленок ОАСК», которое расследует НАБУ. Об этом сообщается на сайте суда.

«Киевский апелляционный суд отказал в апелляции прокурора на решение Печерского районного суда города Киева, которым был установлен факт того, что глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк не является подозреваемым по делу, которое расследует НАБУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляция мотивировала это тем, что решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию, о чем и было указано в самом постановлении.

«Речь идет о решении от 1 октября 2020 года, которым следственный судья Печерского районного суда города Киева обязал компетентное должностное лицо Офиса Генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о дате и времени сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу в уголовном производстве № 42014100020000046 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК Украины», — отмечается в сообщении.

В ОАСК отмечается, что таким образом глава ОАСК Павел Волк в настоящее время не имеет статуса подозреваемого в данном уголовном производстве.