Зеленский поговорил по телефону с игроками сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре выразил поддержку сборной Украины по футболу перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.
«Имел приятный разговор — позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев», — написал Зеленский на телеграмм-канале.
Напомним, 29 июня в Лондоне состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия, в Глазго — Швеция — Украина.
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