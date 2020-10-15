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МКМТ приняла противоречащее позиции Минэкономики решение по импорту минудобрений в Украину, – расследование ЗН

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МКМТ приняла противоречащее позиции Минэкономики решение по импорту минудобрений в Украину, – расследование ЗН

Из отчета Минэкономики следует, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проигнорировала основные выводы и рекомендации ведомства при принятии решения об ограничительных мерах на импорт минеральных удобрений в Украину 22 июня 2020 года. Вопреки рекомендациям министерства, МКМТ приняла решение в интересах иностранных производителей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материал «Почему белое называли черным» издания ZN.UA

По сведениям издания, Окружной админсуд обязал МКМТ предоставить все копии решений, заключений и других документов, на основании которых было принято решение остановить спецрасследования министерства без применения соответствующих специальных мер.

Документы, которые оказались в распоряжении ZN.UA, свидетельствуют, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ранее пришло к выводу, что специальные меры в отношении импорта минеральных удобрений необходимы.

«Учитывая вышеизложенное и во исполнение требований Закона, министерство рекомендует Комиссии рассмотреть вопрос о применении специальных мер в отношении импорта в Украину товара... Специальные меры предлагается применить путем введения квот...», — говорится в выводах расследования.

По данным издания, в рассекреченном отчете Минэкономики сказано: «В случае неприменения специальных мер существует угроза банкротства отечественных предприятий и уничтожение отрасли по производству МУ в Украине. В случае реализации этого сценария потребители товара будут поставлены в зависимость от импортной продукции».

Издание также приводит выдержки из отчета, из которых следует, что МКМТ приняла решение, противоречащее национальным интересам и наносящее ущерб национальному товаропроизводителю.

В частности, в отчете по итогам расследований говорится: «Объемы импорта относительно общего производства товара в Украину составляют колоссальные показатели от 739,2% до 2551,85%. Соответственно, в таких условиях национальный производитель лишен возможности конкурировать с импортной продукцией».

«В период расследования доля национального производителя на внутреннем рынке Украины не превышала 11,59%, а уровень загрузки производственных мощностей не превышал 37,47%. Совокупная оценка приведенных факторов дает основания для вывода в отношении наличия факта негативного воздействия импорта на состояние национальной отрасли.», — сказано в документе.

В выводах Минэкономики также говорится о том, что «специальные меры не предназначены для запрета импорта, а направлены на обеспечение конкурентной среды на рынке и повышение конкурентоспособности национального производителя».

Издание отмечает, что Минэкономики не преследовало цель нанести ущерб национальному АПК за счет внедрения защитных механизмов, которые поддержали бы отечественный химпром, хотя целый ряд аграрных лоббистов, среди которых особо активно отличились ВАР, УКАБ и ряд других ассоциаций, пытались преподнести ситуацию именно таким образом.

Согласно данным издания, в итоге главными выгодоприобретателями решения МКМТ о прекращении расследования без введения ограничительных мер стали российские производители удобрений.

«Кабинет министров Украины демонстрирует инертность, в упор не видя, как те же российские компании научились обходить санкции Украины. В ход идут различные формы кооперации, которые российские производители МУ наладили со странами, с которыми Украина традиционно открыто и свободно торгует. Российский демпинг никуда не делся. Он лишь замаскировался под упаковками из Грузии, Беларуси, Польши, Сербии, Болгарии, Турции, Литвы, которые зачастую не имеют для таких объемов импорта МУ в Украину ни достаточного количества дешевого сырья, ни соответствующих производственных возможностей. Не случайно среди заинтересованных сторон спецрасследований Минэкономики вдруг обнаружились и российские гиганты „Уралхим“, „Еврохим“ и даже Российская ассоциация производителей удобрений. Именно эти игроки оказались среди главных оппонентов любых ограничительных мер, которые могла бы ввести МКМТ, но не ввела», — пишет ZN.UA.

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Напомним, 22 июня МКМТ приняла решение отказать украинским производителям в защитных мерах и введении квот на импорт минеральных удобрений с формулировкой: «применение специальных мероприятий противоречит национальным интересам Украины». Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вело два специальных расследования относительно импорта минеральных удобрений в Украину с августа 2019 года по июнь 2020 года.

Минэкономики, МКМТ, удобрения
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